На российский рынок выходит умная колонка «Станция Макс»

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27.11.2020, 3:44, Новости дня

Умная колонка «Станция Макс» поступит в продажу на территории РФ с первого декабря, пообещали в технологической компании «Яндекс» по время виртуальной презентации устройства. Названа и цена. Она составит 16 900 рублей.

У колонки пять динамиков, совокупная мощность которых 65 Вт. Управление можно осуществлять при помощи голосового помощника «Алиса». Также есть LED-экран, выполняющий различные функции.

Например, на дисплей можно вывести информацию о погоде, часы или настроить эмодзи во время общения с «Алисой». Кроме того, устройство поддерживает видео в формате 4К HDR. Пользователям предлагают делать предзаказы. Об условиях можно узнать на официальном сайте разработчика.



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