 

В Китае решили создать электрокары на графеновых аккумуляторах с мгновенной зарядкой

27.11.2020, 3:44, Новости дня

Расположенная в китайском Гуанчжоу компания GAC Group объявила о начале испытания инновационных электрокаров на графеновых аккумуляторах. Последние не так давно были представлены другим разработчиком – 3DG.

По словам специалистов, понадобилось время, чтобы изготовить первую партию аккумуляторов нового типа, что позволяет теперь провести полноценные испытания электрокаров.

Графеновые батареи являются новинкой современной индустрии. Их отличительная особенность – способность очень быстро аккумулировать электрический заряд. Нужно всего 8 минут, чтобы заполнить батарею от нуля до 85%. Это решает проблему с мобильностью машин на электрической тяге. Обычно для зарядки нужно несколько часов.



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