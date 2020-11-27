 

Росатом: Работы по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском идут с опережением графика

27.11.2020, 3:22, Новости дня

Объем работ по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском в 2021-2024 годах оценивается в 48,5 млрд рублей, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в городе.

«Мы действительно идем досрочно – и по аварийным емкостям, и по цеху ртутного электролиза», – приводит его слова РИА «Новости».

«У нас есть договоренности с правительством по финансированию за счет национального проекта «Экология». Общий объем работ – примерно 48,5 млрд рублей», – сообщил глава Росатома.

Лихачев добавил, что ключевым элементом восстановительных работ является разработка проектной документации и создание экологических технопарков. «Очень важно, что это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием, накопленным на площадке Усолья-Сибирского, и с теми вредными веществами, которые будут образовываться на промышленных предприятиях Иркутской области в ближайшие годы», – приводит его слова ТАСС.

Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклад о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году. 

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.



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