В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

27.11.2020, 3:22, Новости дня

Наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям банка Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России, сообщили осведомленные источники The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, руководители банка хотели расширять бизнес в России, несмотря на череду ошибок и серию крупных штрафов. Однако, как сообщило осведомленное лицо, внешние наблюдатели, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, заявили, что банку следует свернуть свой бизнес. По сообщению этого лица, наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, заявили в октябре представителям банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами, передает ТАСС.

Как отметила газета, наблюдатели не могут отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка, но они могут давать рекомендации, которые предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк, что может повлечь угрозу штрафов и обернуться дорогостоящим судебным разбирательством, а также привлечь внимание еще более влиятельных американских регулирующих органов. Рекомендация наблюдателя, подчеркивает издание, создает весьма серьезную проблему для банка.

Представитель Deutsche Bank, по сообщению газеты, отказался комментировать диалог с наблюдателями, но сообщил, что банк проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию. Представитель департамента финансовых служб также отказалась от комментариев, а представитель юридической компании Jenner & Block LLP, от которой назначены наблюдатели Ли Волоски и Дон Смаллс, не отреагировал на вопрос.

Напомним, в сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций». Позже Deutsche Bank отреагировал на журналистское расследование о «подозрительных транзакциях» российских клиентов финансовой организации.