 

Мнение: Дожали поляков

27.11.2020, 3:14, Разное

Персонаж делает все, чтобы "гиперлуп-Омелян" на его фоне выглядел не так уж плохо.

Источник: Colonel Cassad



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