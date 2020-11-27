 

“Готовлюсь и дальше спасать страну”. Степанов назвал слухами публикации о его отставке

27.11.2020, 2:56, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире канала “112 Украина” 26 ноября, что не намерен уходить в отставку. 

“Я готовлюсь дальше спасать страну и жизни наших граждан. Эти слухи определенные депутаты определенных политических сил начали распускать начиная с первого дня на должности министра здравоохранения. Я занимаюсь реанимацией украинской медицины. Это то, чем я занимаюсь сейчас, собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год”, – сказал министр.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. 

26 ноября “Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, “у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром”. Источники сообщали, что кандидатуру Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым “слухи” о его отставке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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