СБУ нашла схрон с боеприпасами в здании Нацакадемии аграрных наук в центре Киева

27.11.2020, 2:56, Новости дня

В здании президиума Национальной академии аграрных наук Украины Служба безопасности Украины нашла схрон с оружием. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 26 ноября.

Правоохранители проводили обыски в трех областях Украины в рамках уголовного производства о завладении имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Во время обысков были изъяты документы и другие доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

“Кроме того, в ходе обысков в офисе академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию”, – сообщили в СБУ.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube