Eltrece – «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду» — Пеле красиво простился с Марадоной

27.11.2020, 2:54, Новости дня

Пеле опубликовал в Twitter красивое и тёплое послание в связи со смертью Диего Марадоны, передаёт аргентинский канал eltrece. «Я потерял большого друга, а мир потерял легенду», — написал он. Бразилец также выразил надежду на то, что однажды сможет вместе с Марадоной «сыграть в футбол на небесах».

У нас впереди дни траура, когда люди будут его оплакивать.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Три дня траура.

Увидим, как в ближайшие дни всё будет развиваться. Между тем у нас есть твит Пеле. Давайте посмотрим.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Давайте.

Второй в списке лучших игроков за всю историю футбола простился с первым.

«Какая печальная новость. Я потерял большого друга, а мир потерял легенду, — написал Пеле. — Многое ещё предстоит сказать. А пока пусть Бог даст сил членам его семьи. Надеюсь, что однажды мы сможем вместе сыграть в футбол на небесах».

Красивое, тёплое послание. Он также поделился фото, на котором изображён пик карьеры (Марадоны. — ИноТВ).

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: И он был первым гостем, которого Марадона пригласил на свою программу…

«Вечер с десятым»?

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: «Вечер с десятым».

Да, он был первым.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2020 года.