«Алиса» получила возможность управлять звуковыми панелями Samsung

27.11.2020, 2:50, Новости дня

Голосовой помощник «Алиса», разработанный специалистами российского «Яндекса», расширил свой функционал. Как сообщили представители компании Samsung, отныне он стал совместим с рядом гаджетов, выпускаемых под южнокорейским брендом.

Фактически, при помощи «Алисы» теперь можно управлять любым устройством Samsung, имеющим звуковую панель, уточняют специалисты.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» выпустил умную колонку под управлением «Алисы». В данном случае к перечню устройств добавились смартфоны, персональные компьютеры и другие гаджеты. На сегодня в списке совместимых содержится 13 различных моделей устройств. В дальнейшем разработчик планирует увеличить это число.