 

Компания Redmi показала новую модель умных часов

27.11.2020, 2:50, Новости дня

По мнению экспертов, новая версия Redmi Watch могут стать недорогим, но весьма достойным конкурентом для Apple Watch SE. Разработчик сначала опубликовал их изображения, анонсировав презентацию.

Специалисты отмечают наличие в устройствах небольшого квадратного экрана, который указывает на то, что получен сертификат FCC. Размер диагонали дисплея составляет 1,41 дюйма.

Гаджет оснащен беспроводной системой связи через Bluetooth 5.1. также в нем имеется встроенный GPS. Аккумулятор емкостью 230 мАч гарантирует длительную работу умных часов, которые постоянно отслеживают состояние здоровья своего хозяина. В частности, в режиме реального времени происходят измерения частоты сердечного пульса.



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