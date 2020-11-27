Компания Redmi показала новую модель умных часов

27.11.2020, 2:50, Новости дня

По мнению экспертов, новая версия Redmi Watch могут стать недорогим, но весьма достойным конкурентом для Apple Watch SE. Разработчик сначала опубликовал их изображения, анонсировав презентацию.

Специалисты отмечают наличие в устройствах небольшого квадратного экрана, который указывает на то, что получен сертификат FCC. Размер диагонали дисплея составляет 1,41 дюйма.

Гаджет оснащен беспроводной системой связи через Bluetooth 5.1. также в нем имеется встроенный GPS. Аккумулятор емкостью 230 мАч гарантирует длительную работу умных часов, которые постоянно отслеживают состояние здоровья своего хозяина. В частности, в режиме реального времени происходят измерения частоты сердечного пульса.