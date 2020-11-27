Путин: В Усолье-Сибирском удалось предотвратить риск экологической катастрофы

27.11.2020, 2:28, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что риск экологической катастрофы на территории Усолья-Сибирского в Иркутской области удалось предотвратить, однако президент призвал не «расслабляться» и поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию под постоянным контролем.

«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты, это самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», – сказал глава государства на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Усолье-Сибирском, передает ТАСС.

«Ни в коем случае нельзя расслабляться», – добавил президент, говоря о необходимости дальнейшей работы в городе.

Он также назвал хорошей перспективой создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском. По его словам, «город требует дополнительного вложения сил, средств для того, чтобы создать условия для нормальной жизни, для обеспечения рабочими местами».

«Люди этого ждут, с применением опыта и компетенций Росатома можно решить эту задачу», – сказал президент.

Кроме того, Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем. По его словам, в работе по ликвидации накопленного вреда, нанесенного окружающей среде, нельзя снижать темпы, нужен постоянный мониторинг, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом сообщила, что работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском идут с опережением графика, угрозы жизни и здоровью людей нет. По словам вице-премьера, средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что объем работ по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском в 2021-2024 годах оценивается в 48,5 млрд рублей.

Путин прибыл в Саров в четверг, где в режиме видеоконференции заслушал доклад о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.

В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй – в феврале 2012 года.