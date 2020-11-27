Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

27.11.2020, 2:28, Новости дня

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Конечно, [в таком случае] я [уйду], и вы знаете это. <…> [Однако] Если они [выборщики] это сделают (проголосуют за Байдена), то совершат ошибку», – приводит слова Трампа ТАСС.

В среду глава Белого дома выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Днем ранее Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Ранее глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.