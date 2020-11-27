По бокалу вина мы могли выпить и с Богданом, и с Ермаком – замглавы Офиса президента Тимошенко

27.11.2020, 2:02, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал о стиле руководства главы ОПУ Андрея Ермака и его предшественника Андрея Богдана.

“Мне комфортно и с тем, и с тем. Андрей Богдан более резок, Ермак более дипломатичен. Есть плюсы и минусы в этом. [Какой стиль руководства эффективнее] покажет время. […] У Богдана было больше совещаний, когда мы, все заместители, присутствовали, Ермак общается с каждым отдельно. Были планерки у Богдана, сейчас их меньше, но есть конкретные задачи каждому из замов. Понятно, что в стиле общения у Богдана бывали резкие высказывания – триндюлины какие-то, у Ермака бывают тоже такие моменты, но их намного меньше”, – рассказал он.

Тимошенко отметил, что был в хороших отношениях с Богданом, когда тот занимал пост главы офиса, а сейчас – в хороших с Ермаком.

“По бокалу вина мы могли выпить и с Богданом, и с Ермаком вечером. Но это же не проблема”, – добавил он.

Андрей Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент уволил его с этой должности, назначив Ермака новым главой офиса.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube