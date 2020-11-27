Зеленский выложил фото с родителями за столом

27.11.2020, 2:02, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook обнародовал снимок, на котором он запечатлен с матерью Риммой и отцом Александром.

Президент в окружении родителей сидит за столом на кухне.

“Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!” – написал он (орфография и пунктуация сохранены).

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2695887617328264

Такой же снимок с такой же подписью, только черно-белый, глава государства выложил в Instagram.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Сегодня Зеленский находился с визитом в Днепропетровской области, пишет пресс-служба государства. В частности, президент посетил Кривой Рог, где живут его родители.

Как сказано в релизе, в Кривом Роге Зеленский принял участие в обсуждении перспектив развития экологической ситуации в городе и рассказал о строительстве дорог.

“Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог – Кропивницкий, Кривой Рог – Днепр, Кривой Рог – Николаев. Осталась одна большая дорога – в Запорожье. В следующем году мы ее закончим. Это соединение нашего прекрасного города с другими прекрасными городами Украины”, – заявил он.