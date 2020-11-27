 

Большая часть населения Украины против парламентской республики – замглавы Офиса президента Тимошенко

27.11.2020, 2:02, Новости дня

Большинство украинцев выступают против введения парламентской формы правления в Украине, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

По словам Тимошенко, такие данные он получил из социологического исследования, которое проводили по заказу Офиса президента. 

“Мы когда-то измеряли этот вопрос на социологии. Не так давно. Большая часть страны против этого. Это не к тому, что мы обсуждали и хотели измерить, – мы там много всего спрашивали, и социологической группой был в том числе такой вопрос предложен. Если мне не изменяет память, или 60 с чем-то, или 70% населения против. И понятно почему: страна привыкла к тому, что должен быть лидер”, – сказал он, отвечая на вопрос Бацман. 

Журналистка отметила, что казахстанский инвестор Маргулан Сейсембаев в интервью ей говорил о необходимости провести в Украине конституционную реформу и сделать ее полноценной парламентской республикой. Он объяснял, что парламентско-президентская система, которая сейчас в Украине, считается переходной. “Назад вернуть полномочия президенту навряд ли кто-то согласится”, – считает Сейсембаев. 

“Я со многими [сторонниками этой идеи] общался. В принципе, возможно, это был бы выход нашей страны на новый этап – парламентской республики. Но мне кажется, что наше население пока к этому не готово”, – отметил Тимошенко. 

Он не уточнил, когда именно и какая компания проводила социологическое исследование. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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