Оператору Russia Today запретили въезд в Украину на три года

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27.11.2020, 2:02, Новости дня

Оператору российского пропагандистского канала Russia Today запретили въезд в Украину на три года. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Гражданин РФ 1971 года рождения ехал в Украину на авто. Он хотел пересечь границу с Украиной в пункте пропуска “Кучурган” в Одесской области.

Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Пограничники выяснили, что он незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

“В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала Russia Today”, – говорится в сообщении.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее мужчину не пустили в Украину и запретили въезд на три года.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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