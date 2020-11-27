Оператору Russia Today запретили въезд в Украину на три года

27.11.2020, 2:02, Новости дня

Оператору российского пропагандистского канала Russia Today запретили въезд в Украину на три года. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Гражданин РФ 1971 года рождения ехал в Украину на авто. Он хотел пересечь границу с Украиной в пункте пропуска “Кучурган” в Одесской области.

Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Пограничники выяснили, что он незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

“В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала Russia Today”, – говорится в сообщении.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее мужчину не пустили в Украину и запретили въезд на три года.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube