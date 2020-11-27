 

В Германии число случаев COVID-19 превысило миллион

27.11.2020, 2:02, Новости дня

В Германии количество случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

27 ноября число заболевших COVID-19 в этой стране достигло 1 005 307.

Германия стала 12-й страной, превысившей эту отметку. Ранее это произошло с США (сейчас там более 12,8 млн случаев), Индией (9,2 млн), Бразилией (6,1 млн), Францией (2,2 млн), Россией (2,1 млн), Испанией (1,6 млн), Великобританией (1,5 млн), Италией (1,5 млн) Аргентиной (1,3 млн), Колумбией (1,2 млн) и Мехико (1 млн).

С начала пандемии в Германии скончалось 15,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровело 676,4 тыс.

Всего в мире зафиксировано почти 60,8 млн случаев заболевания COVID-19 и 1,4 млн смертей инфицированных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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