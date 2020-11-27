 

Вести – Украина будет восстанавливать экономику Афганистана

27.11.2020, 2:00, Новости дня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме «Афганистан 2020» заявил, что Киев поможет восстановить Афганистан. Как передают «Вести», по словам дипломата, украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование, а специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения.


Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пленарном заседании конференции «Афганистан 2020» рассказал её участникам о возможностях Украины в восстановлении Афганистана. Как пишут «Вести», по словам украинского министра, «пришло время не искать какие-то формулировки про поддержку суверенитета Афганистана, а действовать».

«Украина может многое предложить. Мы готовы участвовать в региональных и межрегиональных экономических, инфраструктурных и энергетических проектах с привлечением Афганистана. Украинские компании готовы поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы, железнодорожное оборудование. Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения», — рассказал Кулеба.

Министр также напомнил, что Украина принимает «важное участие в миссии НАТО» в Афганистане и уверил в продолжении этого вклада в безопасность, мир и процветание Афганистана и более широкого региона.

Как напоминает издание, конференция под лозунгом «Мир, процветание и самодостаточность» прошла в Женеве с участием представителей высокого уровня 66 государств и 32 международных организаций с целью консолидировать международную поддержку мирного процесса в Афганистане.



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