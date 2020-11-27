Российский теннисист Хачанов заразился коронавирусом

27.11.2020, 1:34, Новости дня

Российский теннисист Карен Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

«Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции, надеюсь, что поправимся в ближайшее время», – написал Хачанов в своем Instagram.

Накануне представителей сборной РФ по баскетболу изолировали в Эстонии из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

Напомним, в среду сборную РФ по биатлону в полном составе изолировали в связи с выявлением коронавируса в команде. В четверг медицинские власти Финляндии уведомили Союз биатлонистов РФ о снятии карантина с российской национальной сборной. Стартовый этап Кубка мира пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев.