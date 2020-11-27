В России создают тест на определение Т-клеточного иммунитета к коронавирусу

27.11.2020, 1:18, Разное



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Антитела исчезают, Т-клетки остаются

Т-клетки (Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее выявленных иммунной системой в организме антигенах и формируют долговременный иммунитет к перенесенным инфекционным заболеваниям. Из разных стран поступают сообщения о том, что Т-клетки, специфичные к SARS-Cov-2, есть даже у людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно и не выработали антитела. Ученые НМИЦ гематологии выяснили, что Т-клетки, которые «узнают» коронавирус, обнаруживаются даже в образцах крови, взятых еще до пандемии. Этот феномен исследователи объясняют перекрестным иммунитетом, вызванным ранее перенесенными коронавирусными инфекциями.

«Мы получаем все больше сведений, что Т-клетки, как минимум, не менее важный защитный механизм против COVID-19, чем антитела. Это подтверждается тем, что у многих, особенно легко и бессимптомно переболевших, не вырабатываются антитела, а Т-клетки присутствуют. Исследования показывают, что уже через полгода у значительной части переболевших количество антител сильно снижается, а у некоторых они и вовсе исчезают. Т-клеточный ответ потенциально сохраняется гораздо дольше», – сообщил МедПорталу сотрудник лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Алексей Титов.

Массово протестировать людей на Т-клеточный иммунитет пока технически невозможно: такие исследования проводятся только в специализированных лабораториях практически вручную. Специалисты НМИЦ-гематологии работают над созданием тестов на Т-клетки, которые позволят выявлять переболевших на более длительной временной дистанции, чем антитела.

«Технология основана на зарекомендовавшем себя методе выявления реагирующих на вирус Т-клеток, однако нашим ноу-хау является конкретный набор фрагментов коронавирусных белков, который мы тщательно отбираем, отсекая те, что могут дать ложно-позитивную реакцию Т-клеток, – рассказал Алексей Титов, – Эти тесты смогут в спорных случаях подтвердить факт прошлой коронавирусной инфекции, а также использоваться для оценки эффективности вакцинации».

Как найти «границу» Т-клеточного иммунного ответа

В своей работе ученые опираются на единственное на сегодняшний день длительное проспективное наблюдение за людьми с Т-клеточным иммунитетом, результаты которого представила британская компания Oxford Immunotech. Она разрабатывает схожую тест-систему, которая отличается от ноу-хау НМИЦ гематологии набором фрагментов вируса, на которые детектируется ответ. Ученые Oxford Immunotech в течение четырех месяцев отслеживали состояние здоровья добровольцев, которых протестировали на наличие Т-клеточного ответа SARS CoV-2. В выборке пациентов с низким уровнем Т-лимфоцитов заболело около 1%, в то время как высокий Т-клеточный ответ обеспечил надежную защиту: в этой группе не заболел никто, при том, что антитела к SARS CoV-2 были далеко не у всех. Это позволяет надеяться, что часть людей из группы с высоким Т-клеточным ответом, которые ранее не болели, не заболеет COVID-19 и в будущем.

«В перспективе мы сможем установить «границу» Т-клеточного ответа, при пересечении которой, человек, скорее всего, не заболеет. А для тех, кто ее не пересек, возможно, болезнь будет протекать легче. Но для того, чтобы провести такие исследования, требуется время», – отметил Алексей Титов.

Ученые НМИЦ гематологии планируют завершить разработку теста уже зимой 2021 года. В ближайшее время он будет использоваться только в исследовательских целях. Однако на основе той же технологии работают некоторые тесты на латентный туберкулез (Т-спот), поэтому не исключено, что как минимум те же лаборатории, которые предоставляют такую услугу, смогут проводить тестирование.

Разработкой теста на определение Т-клеточного иммунитета занимается, например, компания Adaptive Biotechnologies в США. В основе их технологии лежит совсем другой принцип, чем в разработке НМИЦ гематологии: американцы намерены выявлять Т-клетки, специфичные к вирусу по присущим им уникальным молекулам. Какой из подходов окажется более совершенным, покажет время, считает Титов.