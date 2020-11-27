Председателем фракции “Голос” в Киевском городском совете стал ИТ-предприниматель

27.11.2020, 1:08, Новости дня

По результатам сборов фракции “Голос” в Киевском городском совете, которые состоялись 24 ноября, председателем фракции в Киевсовете избран ИТ-предприниматель Григорий Маленко, его заместителем – адвокат и общественный деятель Зоя Ярош. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что в Киевсовете также утвердили положение о фракции и прошли подготовку к первому пленарному заседанию, которое предварительно назначено на 1 декабря.

В “Голосе” сообщили, что всех депутатов закрепят за районами Киева. Планируется, что они будут собирать предложения от активистов, предпринимателей и общества в целом.

В Киевсовете 120 депутатов. По итогам местных выборов прошли семь политических партий: “Европейская солидарность” получит 31 мандат, УДАР – 30, “Единство Александра Омельченко” – 14, “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Слуга народа” и “Батьківщина” – по 12, “Голос” – девять.

Шесть других партий, которые прошли в Киевсовет, пока не сообщали кто возглавит их фракции.

Номер один избирательного списка партии “Слуга народа” в Киевсовет Евгения Кулеба сообщала “Интерфаксу”, что решение будет приниматься коллективно и после того, как новый состав Киевсовета начнет работу.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

На предыдущих выборах в Киевсовет, которые состоялись в 2015 году, проходной барьер преодолели пять партий: “Блок Петра Порошенко “Солидарность” (27,56%), “Самопоміч” (11,8%), “Батьківщина” (8,91%), “Единство” (7,81%) и “Свобода” (7,73%).