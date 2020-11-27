Разработчики российской вакцины от коронавируса предложили AstraZeneca объединить их препараты

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27.11.2020, 1:08, Новости дня

Создатели российской вакцины от коронавируса Спутник V предложили компании AstraZeneca скомбинировать их препараты. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Twitter. 

Текущий режим приема полной дозы AstraZeneca показал эффективность 62%, сообщили разработчики российской вакцины.

“Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AstraZeneca со “Спутником V” для увеличения эффективности. Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации”, – говорится в сообщении.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 26, 2020

В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации “первой в мире вакцины от коронавируса” под названием “Спутник V”.  На сайте вакцины указано, что она “может использоваться для вакцинации населения в России”.  Разработчики утверждают, что второй промежуточный анализ данных клинических испытаний показал эффективность вакцины 91,4% на 28-й день после первой дозы, а через 42 дня после первой дозы эффективность превышает 95%.

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, вакцина показала эффективность в 90%. Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.

“Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев”, – рассказали в компании.

Клинические испытания вакцины проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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