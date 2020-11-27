В аэропорту Борисполь задержали мужчину и женщину, которые пытались перевезти бриллианты в нижнем белье

27.11.2020, 1:08, Новости дня

В аэропорту Борисполь украинские пограничники задержали мужчину и женщину, которые пытались незаконно перевезти бриллианты в нижнем белье. Об этом сообщила прессзслужба Госпогранслужбы Украины 26 ноября.

50-летний мужчина и 43-летняя женщина прибыли в Украину рейсом из Стамбула, у них нашли почти 40 г бриллиантов разного веса, формы и огранки, которые были расфасованы в шесть пакетиков.

“Изобретательные украинцы, чтобы скрыто переместить дорогостоящее камни через границу, спрятали их в нижнем белье. Сумма оценки “камешков” может достигать 15 млн грн”, – сообщили в Госпогранслужбе.

Изъятые камни передали на экспертизу.