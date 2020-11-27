Окружной админсуд Киева открыл производство по иску “Батьківщини”, которая лишилась госфинансирования

27.11.2020, 1:08, Новости дня

Окружной административный суд Киева открыл судебное производство по иску партии “Батьківщина” к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, проинформировала пресс-служба ОАСК.

Иск будут рассматривать в порядке упрощенного судебного производства, без уведомления сторон.

Вместе с тем суд отказался удовлетворять заявление об обеспечении иска, мотивировав свое решение тем, что “Батьківщина” не предоставила “надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным дальнейшее исполнение решения суда или эффективную защиту интересов истца”.

“Батьківщина” просит ОАСК признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, опубликованного на сайте агентства. Политсила хочет признать неправомерными отдельные пункты этого заключения и отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования партии в IV квартале 2020 года.

“Чесно” отмечало, что это уже третий случай, когда НАПК останавливает выплату государственных средств парламентским партиям. Впервые такое решение было принято по Оппозиционному блоку в 2019 году – тогда агентство получило два противоречащих друг другу письма о перечислении госсредств. Конфликт в партии привел к тому, что финансирование она получила лишь в конце 2019 года.

Во второй раз финансирование приостановили в апреле 2020-го для “Слуги народа” – политсила сама отказалась от средств.

Вместе с тем решение по “Батьківщині” первое, которое обосновано не отказом самой партии, а решением НАПК по итогам проверки финансовой отчетности. Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году.