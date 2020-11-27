Huawei выпустит новый смартфон с процессором Qualcomm

27.11.2020, 1:02, Новости дня

Некоторое ослабление американских санкций позволило китайскому производителю электроники Huawei получать от Qualcomm процессоры с поддержкой 4G. Не теряя времени, компания решила создать новый смартфон Enjoy 20e, созданный на базе полученных комплектующих.

Процессор Snapdragon 460 не поддерживает формат передачи данных пятого поколения, но и четвертого пока достаточно, чтобы вывести на рынок новое устройство, отмечают эксперты. Такому производителю, как Huawei, периодические презентации гаджетов необходимы как воздух.

В общем-то, процессор очень даже неплох, считают специалисты. Восемь ядер, частота 1,8 ГГц, 4 и 6 Гб оперативной памяти. Неужели обычному пользователю необходимо больше?