 

Компания ASRock представила самые тонкие мини-ПК

27.11.2020, 1:02, Новости дня

В новых устройствах тайваньского производителя ASRock использованы процессоры Ryzen 4000. Речи идет о Mars 4000U, где есть восемь ядер, 16 потоков и обеспечена частота до максимума в 4,2 ГГц.

Получился очень тонкий компьютер, отмечают специалисты. Он самый тонкий из ныне известных. Однако внутри все же смогли поместить достаточно электроники, чтобы обеспечить память 64 Гб, графический процессор Radeon, модем видеокамеру, Wi-Fi 6 и прочее, прочее, прочее…

Кстати, толщина устройства составляет всего 26 мм. Соотношение ширины и высоты – 194х150 мм. Также здесь имеются восемь разъемов USB. И неттоп оснащен подставкой для более удобной работы. Используется операционная система Windows 10.



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