 

Сертификатор «Северного потока – 2» опроверг слухи о выходе из проекта

27.11.2020, 0:40, Новости дня

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) не отказывается от сертификации газопровода «Северный поток – 2», однако ей пришлось отказаться от услуг, связанных с морскими судами, сообщили представители компании.

«DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2», – передает РБК со ссылкой на официального представителя DNV.

В компании пояснили, что проанализировали новую интерпретацию Госдепартамента США относительно сферы действия санкций против проекта газопровода. В DNV пришли к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги компании, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих «Северный поток – 2». Поэтому DNV GL перестала оказывать такие услуги, однако не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам «Северного потока – 2».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) объявила об остановке участия в проекте из-за угрозы американских санкций.

Правительство Германии во время состоявшейся 6 ноября встречи с участием представителей германских и европейских компаний, Госдепартамента и министерства финансов США, а также американского посольства в Берлине еще раз озвучило свою принципиальную позицию по «Северному потоку – 2» и угрозам санкций против трубопровода.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». В октябре в Госдепартаменте США сообщили, что американские санкции по «Северному потоку – 2» распространятся на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.



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