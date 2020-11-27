Разработчики «Спутника V» предложили AstraZeneca комбинировать вакцины

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27.11.2020, 0:40, Новости дня

Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для проведения испытаний по оценке повышения эффективности.

«В настоящее время вакцина AstraZeneca показывает эффективность в 62%. Если они будут проводить новое клиническое испытание, то мы предлагаем комбинировать вакцину AstraZeneca со «Спутником V» для повышения эффективности», – написали разработчики «Спутник V» в Twitter.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний британской вакцины. Ученые оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Удивил исследователей тот факт, что эффективность вакцины составила 90% в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

Напомним, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%.



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