Мнение: Обыкновенное рабство

27.11.2020, 0:38, Разное

Прокурор потребовал приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего полицейского Динара Гафиятова. За использовании рабского труда (ст. 127.2 УК) и превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

О том, как два брата-полицейских подарили отцу раба, рассказывал еще летом прошлого года.

47-летнего одинокого селянина Идриса Садыкова братья-полицейские задержали вечером накануне Дня победы в 2019 году по подозрению в ограблении магазина. И увезли на ферму к отцу, где заставляли работать.

Следствие установило, что Садыкова избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление.

После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили.

До декабря 2019 года, братьев, похоже, пытались отмазать. А в декабре, видимо, стало понятно, что история получилась резонансной, без посадки не обойтись. И в декабре прошлого года Динар Гафиятов поселился в СИЗО…

Не берусь предсказать, какой срок судья озвучит в приговоре. Но не сомневаюсь, что полицейский –рабовладелец не считает, что совершил что-то предосудительное, скорей всего думает, что ему просто не фартануло… Что история получила широкую огласку….

И в самом деле, а чего тут такого, если…

Есть у Татарстана лозунг: «Без булдырабыз!». Эти слова часто можно встретить на билборад… А ведь те, кто не знает татарского и пытается прочитать написанное, невольно разбивает непонятные звуки на части и получается что-то непонятное – «без булды», – и очень даже понятное – «РАБЫ–с-с-с».

Нет ли в этом лозунге НЛП-програмирования на терпимое отношение к рабству?

В общем, не удивляюсь я тому, что полицейские забрали в рабство мужика…

Рис. отсюда, фотография отсюда