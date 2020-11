Общество больше не покупается на «антисемитизм»

И поэтому еврейство пытается провести его ребрендинг под новым названием – «анти-еврейский расизм»

CHRISTIANSFORTRUTH.COM

NOVEMBER 23, 2020 By CFT TEAM

Как мы уже писали ранее, попытки еврейских организаций «просвещать» общественность об «антисемитизме» в значительной степени потерпели неудачу, потому что, по их собственному утверждению, сам термин «антисемитизм» проблематичен и сбивает с толку. Это заставило их попытаться провести «ребрендинг» антисемитизма под другими названиями, такими как «ненависть к евреям» или, как совсем недавно, «антиеврейский расизм» :

В водовороте ненависти и злобы, которые последовали за осуждающим докладом Комиссии по вопросам равенства и прав человека (Equality and Human Rights Commission – EHRC) Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина в прошлом месяце, мало кто заметил почти полное отсутствие в ответе еврейской общины того самого слова, о котором только что сообщила EHRC: «Антисемитизм».

В совместном заявлении Совета депутатов и Совета лидеров еврейской общины говорится, что доклад «позорит тех, кто нападает на нас за выступления против антиеврейского расизма», и назвал Джереми Корбина «зиц-представителем выразителей старых и новых антиеврейских настроений».

Еврейское рабочее движение (Jewish Labour Movement – JLM) заявило, что оно предупреждало об «распространении культуры бытового антиеврейского расизма» с 2015 года. Образовательный фонд Холокоста (Holocaust Educational Trust – HET) заявил, что подтверждает «глубину эндемичного антиеврейского расизма среди лейбористов».

Лейбористская организация Друзья Израиля (Friends of Israel) похвалили Кейра Стармера за то, что он начал «искоренять антиеврейский расизм». Даже организация “Лейбористы против антисемитизма” (Labour Against Antisemitism – ЛААС) дистанцировалась от своего имени, говоря об ” институциональном антиеврейском расизме ” партии .

Вскоре эстафету подхватили комментаторы. В своей жестко-критической колонке Джонатан Фридленд из Guardian начал с «антисемитизма», но в итоге спросил, «почему укореняется антиеврейский расизм».

Однако изменение [названия] уже произошло. В сентябре, Союз еврейских студентов раскритиковал университеты за «неспособность в достаточной мере защитить своих еврейских студентов от антиеврейского расизма, древнейшей формы расовой ненависти».

Позже в том же месяце организация Antisemitism Policy Trust – которой, возможно, теперь потребуется переименование – сообщила, что майкрософтовский чатбот (программа “виртуальный ассистент”) «взаимодействуя с социальными сетями, научился публиковать антиеврейские расистские материалы».

Две недели назад оказалось, что это дошло даже до BBC – на ее новостном сайте говорилось, что лейбористам «не удалось искоренить антиеврейский расизм, когда лидером был Джереми Корбин». Прощай, старая ненависть к евреям; здравствуй она же но под новым названием.

Кому-то это может показаться странным, учитывая все те драки, через которые потребовались пройти чтобы достичь нынешнего положения. Сначала была печально известная склока, – «Битва за дефис», когда «антисемитизм» столкнулся с «анти-семитизмом».

Затем последовал скандал на тему о том, «что такое антисемитизм», и критика рабочего определения этого понятия данная Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA) уступила место медленному восприятию его в Великобритании.

И все же ничего странного здесь нет, потому что переход к «антиеврейскому расизму» не является ни естественной эволюцией, ни случайной лексической метаморфозой, о чем свидетельствуют ежегодные финансовые отчеты Совета лидеров еврейской общины (JLC), опубликованные в Интернете в прошлом месяце …

Примечательно что в них говорится: «Одним из примеров является переход от термина «антисемитизм» – слова, которое абсолютно не признается ни в одной фокус-группе – к более признанному понятию «антиеврейский расизм». Мы прикладываем совместные усилия, для внедрения и распространения этого языка [и этого термина]».

Итак, вот оно: признание того, что это целенаправленное изменение, сделанное потому что слово «антисемитизм» в некоторых случаях «не получало абсолютно никакого признания и одобрения» со стороны общественности. Другими словами, потому, что это слово зачастую ничего не значило [для людей]….

«Понимая это, мы успешно изменили используемую терминологию на «антиеврейский расизм», но сделали это никоим образом не для того, чтобы преуменьшить уникальность антисемитизма, но только чтобы гарантировать, что все поняли наши серьезные опасения правильно», – говорится в отчете

Остальные [организации] тоже принимали в этом участие и действовали в полном согласии. «Мы подозревали, что общественность в основном не знала, что означает слово «антисемитизм» , – говорит Марк Гарднер, исполнительный директор Community Security Trust, благотворительной организации, занимающейся защитой британских евреев от антисемитизма. «Но исследование показало, что это более глубокая проблема, чем мы предполагали».

Для некоторых это не было откровением. Дэнни Стоун, исполнительный директор Antisemitism Policy Trust, цитирует опрос UCL 2014 года, в ходе которого 68 процентов из почти 8000 респондентов не были знакомы с термином “антисемитизм” и/или не знали его значения …

Он напомнил о попытке ООН расширить значение термина «антисемитизм» с тем, чтобы включить в него все семитские народы, но сам термин Семитизм «узаконивает форму псевдонаучной расовой классификации, полностью дискредитированной ассоциацией с нацистской идеологией», показывая тем самым, как слово «антисемитизм» можно «неправильно использовать и играть на нем».

Директор Совета депутатов по связям с общественностью Фил Розенберг идет дальше, описывая, как изменившаяся общественная политика является ответом как для тех, у кого есть политические планы, так и для тех, у кого нет….

«[Некоторые] крайне левые пытались утверждать, что «настоящий» расизм хуже антисемитизма. Они также намекали, что мы якобы заявляем, что антисемитизм важнее других форм расизма . Используя термин «антиеврейский расизм», мы лишаем их возможности делать это, поскольку ясно, что антисемитизм является формой расизма и не конкурирует с другими формами предрассудков», – говорит он …

Последнее слово, подходящее для обсуждения антисемитизма, остается за Гарднером. «Антиеврейский расизм – не идеальная словесная форма», – говорит он. «В идеале его следует произносить в сочетании со словом« антисемитизм», чтобы смысл был понятнее. Но в этом есть смысл».

Единого мнения о значении термина «антисемитизм» нет, потому что это фальшивая и бессмысленная концепция сверху донизу, основанная на абсурдном представлении о том, что из всех людей в мире только евреев однозначно и безрассудно ненавидят без всякой причины.

Евреи явно не семиты – утверждение, что они являются семитами, основано на еврейских баснях о том, что они расовые израильтяне, что легко опровергается как на основании библейских, так и исторических свидетельств.

Еврейский профессор Шломо Санд полностью дискредитировал израильскую идентичность евреев в своей новаторской книге «Изобретение еврейского народа» , которую вы можете прочитать в библиотеке CTF .

Тогда возникает вопрос: являются ли евреи отдельной расой? Если евреи не являются отдельной расой, то ненависть или оппозиция им не могут быть формой «расизма».

Ясно, что внутри еврейства существует очевидная «расовая» кастовая система, основанная на цвете кожи – с «самыми белыми» ашкеназами наверху и черными африканскими «евреями» внизу – со смешанной массой посередине.

Евреи – это смешение рас и в расовом отношении ничем не отличаются от арабов, индейцев и метисов.

Любая этническая группа, имеющая кастовую систему, основанную на цвете кожи, не может объективно рассматриваться как «раса», так что евреи – это, в лучшем случае, заметная рыхлая этническая группа, имеющая слабое отношение к иудаизму, которого не придерживается большинство этнических евреев.

Возможно, еврейству следует серьезно рассмотреть более честный и четкий термин «ненависть к евреям» – но даже это проблематично, потому что тогда возникает вопрос: «Почему так ненавидят именно евреев?»

Но даже предположение, что у ненависти к евреям есть причина, по определению является антисемитизмом.

Да-а-а Аркадий)))



Пришла беда ЖОПА откуда не ждали)))



“Антисемитизм” не работает, а плюшки получать хочется. Придется евреям косить под другую расу – под негров)))



Специально для Вас Аркадий – Инструкция “Как белому еврею присоединиться к движению #BlackLivesMatter” )))



Желаю удачи )))

10 Rules for Engagement for White Jews Joining the #BlackLivesMatter Movement

10 правил поведения для белых евреев, присоединяющихся к движению #BlackLivesMatter

AUTHOR(S)Rabbi Susan Talve and Sarah Barasch-Hagans

1. Приди, покажись.

Никогда не поздно строить отношения. Время настало. Это движение, а не какая-то одномоментная ситуация.

2. Старайся внимательно слушать и меньше говорить.

Евреи любят говорить, но на этом этапе нам нужно слушать. Познакомься с литературой, текстами и отдельными эпизодами этой 400-летней борьбы. Посмотри на масштабы расизма в Америке и почувствуй его боль. Обычно белые люди игнорируют расизм или представляют его себе на теоретическом уровне. Если бы большее количество белых людей слышало и действительно сопереживало той боли, которую испытывают очень многие чернокожие, мы бы не оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас. Уважай опыт чернокожих как реальность, независимо от того, подтверждает это отчет Министерства юстиции или нет.

3. Выполняй какую-нибудь работу внутри своей местной общины.

Работай со своей общиной, чтобы внутренне синтезировать эти знания в понимание и исцеление. Не относись к цветным людям как к своим учителям, но делись своими чувствами с другими белыми людьми. Многие группы существуют именно для поддержки местных общин в выполнении этой работы.

4. Разрушай миф о том, что все евреи белые.

(Black Lives Matter) Черные жизни имеют значение, значит, и жизни черных евреев (и других цветных евреев) должны иметь значение. Не говорите о евреях так, будто все они разделяют идеи о расовых и классовых привилегиях. Когда вы действительно имеете в виду «белых евреев», то так и говорите об этом.

Выясните, что ваша община должна сделать, чтобы стать по-настоящему гостеприимным местом для цветных евреев, и сделайте это. Просмотрите и проанализируйте сообщения, которые вы отправляете детям, о том, кто такие евреи. Разнообразьте свои книги и произведения искусства, чтобы показать цветных евреев. Разместите на своем сайте заявление об участии в общественной жизни цветных евреев. Пригласите цветных евреев, которые являются художниками, певцами или раввинами, для чтения проповедей. Исполните или покажите какое-нибудь их произведение.

5. Найди своего Фергюсона.

Есть “хорошие” почтовые индексы [очевидно имеются в виду почтовые округа – районы] и “нехорошие” почтовые индексы. Узнайте в вашей общине чем они различаются и постарайтесь побольше узнать о коренных причинах этих различий. Если вы их не знаете, обратитесь в местные органы здравоохранения или соцслужбу. Найдите точку наиболее эффективного для вашей общины приложения ваших усилий. Нужно ли начать с прямого служения, такого как наставничество или с работы с соседями?

6. Возьмите на себя ответственность.

Узнайте, что делает ваше сообщество для найма представителей меньшинств и людей, вышедших из тюрьмы. Вы можете ожидать, что ваша синагога будет выплачивать всем своим работникам прожиточный минимум. Тренируйтесь произносить вслух “Black Lives Matter” («Черные жизни имеют значение»), пока это не прозвучит естественным образом и от всего сердца. До тех пор, пока все в вашем сообществе не смогут сказать это искренне и серьезно, у вас есть над чем поработать.

7. Привлечь к ответственности полицию.

Поддержите ваш местный COB (Civilian Oversight Board – Совет гражданского надзора). Есть ли у него «зубы»? Если нет, агитируйте, чтобы сделать его действительно эффективным и ведомым гражданскими лицами. Изучите отношение вашей синагоги к полиции (или зависимость от нее) и то, как это может заставить некоторых людей почувствовать себя желанными или нежеланными в вашем сообществе. Это означает и большие праздники. Что бы вы ни решили сделать, напишите официальное этическое заявление с объяснением вашего решения.

8. Лоббируйте изменение политики.

Определите законодательные возможности для сокращения расовой дискриминации, снижения числа подростков переходящих из школы прямо в тюрьму и массовых лишений свободы в вашем городе, округе и штате. Так много таких вещей происходит повсюду. Организуйте политическую поддержку принятию значимых эффективных законов.

9. Используйте свои права, чтобы усилить голоса тех, у кого этих прав меньше.

Приходите на митинги #BlackLivesMatter со знаками солидарности еврейской общины. Делайте репост голосов Черных в своих социальных сетях. Сопровождайте бастующих работников фастфуда на обратном пути на работу, чтобы убедиться, что их не уволят. Обращайтесь в суд, чтобы показать, что привилегированные люди заботятся о недопущении одиночного заключения и прекращении жестокости полиции.

10. Выйдите за пределы своей зоны комфорта, оставаясь на своей полосе движения.

Обращать внимание. Не прячьтесь, когда становится грязно. У всех нас есть своя роль, и мы все будем делать ошибки. Прислушивайтесь к рекомендациям и указаниям. Помните, что это движение направлено на то чтобы пробудить сострадание. Никаких имен. «Позовите людей», а не вызовите их. По возможности выражайте сомнение. Нам всем грустно и страшно (или должно быть). Сообщества веры могут быть строителями мостов, целителями и свидетелями в этом движении, чтобы сделать жизни Черных и Коричневых важными.

Напишите эти правила на карточке и носите в кармане … или скопируйте на свой телефон … внесите свои принципы в работу, чтобы вы сделали все, что в ваших силах … удачи и до встречи в олам хааба … в мире грядущем.

Только учтите Аркадий – там тоже таких как вы не любят)))



Вот только пара примеров

