Кто такие саванты?

27.11.2020, 6:51, Разное

Это люди, которые способны в любое время суток точно назвать время, но не могут научиться пользоваться часами. Они на глаз определяют любые расстояния, но не в силах освоить обычную линейку. Среди них есть гениальные математики, музыканты, художники, но при этом они носят статус слабоумных. Как гениальность и умственная отсталость уживаются в мозге одного человека?

Саванты

Ученые называют таких людей савантами. У каждого из них своя гениальность: некоторые могут дословно повторить многочасовую аудио запись, другие – произвести в уме сложнейшие математические вычисления, сказать, каким днем недели будет 10 января 3010 года. Есть среди них таланты в области музыки, способные прослушав оперу, безошибочно пропеть все арии, есть гениальные художники. В отличие от нас, у них обостренное чувство времени, расстояния и запахов. Многие из них – выдающиеся математики, музыканты, писатели, некоторые обладают научными степенями. Иногда они кажутся людьми новой расы, идущей на смену человеку.

Но во всем, что находится за пределами их специфического мира, они проявляют полную беспомощность, доходящей до умственной отсталости. Саванты вовсе не живут в больницах для психически нездоровых людей, однако они нуждаются в постоянной опеке, поводыре. Их совсем немного. На сегодняшний день в мире насчитывается не более 50 савантов. Вот самые известные из них.

Ким Пик

По словам отца Ким научился читать в 16-месячном возрасте. К 7 годам наизусть знал Библию, а к 16 годам – все сочинения Шекспира. Ким держит в памяти карты всех городов США. Обычный книжный разворот читает в течение 9-10 секунд, при этом книгу может держать даже вверх ногами. При этом ходить Ким начал в 4 года и до сих пор не в состоянии застегнуть пуговицы на рубашке.

В 1984 году Ким Пик случайно встретился с американским романистом Барри Морроу. Впоследствии Морроу написал сценарий фильма «Человек дождя», прототипом главного героя Реймонда Беббита был именно Ким Пик.

Слабоумный гений

Дэниел Таммет опережая калькулятор перемножает в уме 4-значные цифры, возводит в квадрат и куб, складывает, делит, извлекает корни и делит 13 на 97 с точностью до 100 знаков. Свободно говорит на 11 языках. Чтобы доказать свои лингвистические способности, начал учить незнакомый ему ранее исландский язык. Через 7 дней (это не опечатка, именно семь дней!) он в прямом эфире давал интервью на исландском языке.

Вместе с тем Дэниел абсолютно беспомощен. Он не различает «право» и «лево», не в состоянии совершить покупку в магазине и не в может научиться пользоваться выключателем в ванной. Он отнюдь не дебил, прекрасно осознает свою «исключительность», но, без затруднений называя число «пи» с точностью до 22.514 цифр после запятой, не в силах овладеть простейшими навыками, необходимыми для реальной жизни.

Слепой музыкант Дерек Парвичини

Его называют величайшим джазовым музыкантом современности. В 4 года он начал заниматься музыкой, а в 9 дал концерт в лондонском Барбик-холле в сопровождении Королевского филармонического оркестра. Для многих мировых музыкантов дать такой концерт так и осталось всего лишь мечтой.

Вместе с тем у слепого Дерека интеллект 4-летнего ребенка. Он не может самостоятельно одеться и приготовить себе пищу.

Человек-фотоаппарат

В 3 года Стивену Уилтширу поставили диагноз аутизм. В 4 года начал рисовать, а говорить – в 5. Лишь однажды взглянув на городской пейзаж, он способен воспроизвести его на бумаге до мельчайших подробностей. Рисует только шариковыми ручками. Полетав на вертолете над Лондоном, он нарисовал многометровую карту города, по точности не уступающей аэрофотосъемке. В аэропорту им. Кеннеди всех прилетевших в Нью-Йорк встречает 76-метровая панорама города работы Уилтшира.

Мы все – гении

Специалисты изучают савантов и ищут причину их синдрома одаренности. У некоторых это врожденное, у некоторых – результат черепно-мозговой травмы головы или затронувшего мозг заболевания. Феномен савантов доказывает, что возможности человеческого мозга используются нами едва на 5-10%. Ученые мечтают задействовать хранящийся под черепной коробкой компьютер хотя бы на 80%. Но сделать это осторожно, не повредив важные узлы, чтобы из человека получился гений, но не савант.