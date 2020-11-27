Предсказания Ванги для России на 2021 год

27.11.2020, 6:45, Разное

Знаменитая предсказательница Ванга в своих пророчествах никогда не указывала время и конкретные даты. Поэтому некоторые толкователи выискивают схожие с пророчествами события и при каждом удобном случае пытаются провозгласить их под видом грядущего. И так каждый год.

В очередной раз Сеть была озадачена «новыми предсказаниями Ванги» на 2021 год. Болгарская предсказательница действительно много говорила о России, не ссылаясь на даты, и о том, как ее судьба отразится на будущем всего мира.

Согласно данному прогнозу, в 2021 году в России произойдет значительное сокращение населения. Рассматриваются два сценария, которые к этому приведут: резкий демографический спад или вооруженный конфликт. Кроме этого страна будет испытывать напряженные отношения с некоторыми странами.

Действия огромной страны повергнут весь мир в смятение». Что имела в виду провидица, каждый толкователь понимает как ему удобно, в зависимости от его места жительства и убеждений. Это может быть любая страна, например, США, Китай или Россия. В любом случае крупным игрокам на мировой арене следует осознавать ответственность и возможные последствия от необдуманных поступков.

Когда серия испытаний будет позади, в 2021 году Россия начнет возрождаться. Серьзные изменения будут происходить вплоть до 2024 года. В стране может быть много несогласных с переменами, однако затем настанет этап «мира и процветания», который продлится почти тысячу лет. Для мира Ванга предсказала много разрушительных природных катаклизмов («Земля взбунтуется, и многие погибнут»), но Россию они не коснутся.

Еще раз напомним, что Ванга никогда не указывала сроков, а говорила только о конкретных событиях. Получается, что она прекрасно это понимала и пыталась донести до людей, что будущее туманно и его своими поступками можно изменить, приблизив или отодвинув нежелательные события.