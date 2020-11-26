Учащиеся школы № 17 участвуют в проекте «Решаем вместе!»

26.11.2020, 13:45, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Образование

В Рыбинске учащиеся школы №17 выбирают проект благоустройства школы, реализацию которого выполнят за счет средств губернаторской программы «Решаем вместе!».

По направлению «Школьное инициативное бюджетирование» образовательному учреждению выделят миллион рублей. 26 ноября авторы проектов представили свои идеи школьному коллективу и представителям местного самоуправления.

На публичное обсуждение школьники вынесли пять проектов. Их подготовили учащиеся 9-11 классов. В течение месяца ребята придумывали и разрабатывали идеи, консультировались с учителями и руководством школ, готовили презентации. Прежде чем вынести проекты на обсуждение, авторы составляли сметы, рисовали эскизы, создавали виртуальные макеты.

Школьники предлагают обеспечить мультимедийным оборудованием рабочие места педагогов, отремонтировать и укомплектовать по современным стандартам несколько кабинетов, переформатировать школьный гардероб, благоустроить школьный двор и отремонтировать актовый зал.

Все предложения, по оценке директора школа Светланы Серебряковой, актуальны и будут способствовать развитию материальной базы учреждения.

— Независимо от того, чей проект победит, вы все — уже победители. Вы нашли тонкое, слабое, проблемное место и дали нам возможность вашими глазами увидеть решение, подумать об улучшении окружающего пространства. Вы внесли вклад в развитие школы, — обратилась к участникам директор школы Светлана Серебрякова.

Наибольший отклик и живое обсуждение вызвали два предложения. Учащиеся 10 класса хотят превратить школьный двор в сквер с прогулочными дорожками, игровой зоной, велопарковкой и декоративными насаждениями. Выпускной класс беспокоит состояние актового зала — сейчас там маленькая сцена, неудобно расположены кулисы и зрительские кресла, пустует подсобное помещение. Оба проекта масштабные, реализация всех предложений школьников потребует больше средств, чем выделено.

— Вы смотрите на школьную жизнь другими глазами. Для этого и задумывалось «Школьное инициативное бюджетирование», чтобы реализацию получили ваши идеи. До дня голосования у нас есть несколько дней. Потратьте их на доработку проектов, учтите замечания, которые сегодня услышали, — обратился к школьникам руководитель ярославского проектного офиса Евгений Чуркин.

Лучший проект выберут с помощью системы голосования 30 ноября.

«Школьное» направление в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Ярославской области реализуют второй год подряд. В 2020 году десять учебных учреждений региона получат по миллиону рублей на ремонты помещений, благоустройство дворов или приобретение необходимого оборудования. На что именно потратить средства, решат сами школьники. В Рыбинске в число участников проекта в этом году вошли лицей № 2 и СОШ № 17.

Пресс-служба администрации города Рыбинска