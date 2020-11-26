Политика: Политические стартапы приведут на выборы в Госдуму новых избирателей

26.11.2020, 23:46, Новости дня

В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Политическим стартапам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы.

В следующем году ветеранам Госдумы возможно придется потесниться, а в нижней палате появятся новые партии. С таким прогнозом выступили политологи – участники круглого стола, состоявшегося в четверг под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По данным руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, свежий опрос показал: около 16% респондентов готовы голосовать за непарламентские партии. Половина из них поддерживает «Яблоко» и «Российскую партию пенсионеров за справедливость». На третьем месте – «Зеленая альтернатива». При этом, самый большой антирейтинг тоже у «Яблока»: 40% опрошенных не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях, рассказал Мамонов.

Сложной задачей для социологов стало создание портрета среднего сторонника новых партий. Всего получилось четыре группы: либерально-ориентированные, лево-ориентированные, консервативно-патриотические и экологические. Показатели этих партий выше в Москве и Санкт-Петербурге (13%) и в городах-миллионниках (9%). Среди остальных партий эксперт выделил группу лево-ориентированных. Такие преобладают среди жителей села и респондентов в возрасте 60+.

При этом, 71% опрошенных допускает голосование за непарламентскую партию, добавил Мамонов, но 55% сторонников таких партий признались, что среди существующих политических сил нет той, которая представляла бы их интересы.

Полученные цифры социологи трактуют как «разочарование в большой четверке» партий, которое усиливается тем фактом, что руководство всей думской оппозиции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – достигло весьма солидного возраста и при этом заседает в парламенте на одних и тех же постах уже десятки лет. Что касается «повестки дня», то на первом месте везде оказалась проблематика здравоохранения и только вслед за ней – проблемы бедности и социальной несправедливости.

Разнообразить «корзину политических предпочтений»

Эти данные в целом подтвердил и ведущий социолог Института развития интернета (ИРИ) Илья Ухов, опиравшийся на опросы среди пользователей сети. Так, «Родина» имеет в интернет-аудитории рейтинг в 3,8%, партия «За Правду» – 4,9%, а за партию пенсионеров готовы отдать свои голоса 9,1%.

«Поддержка малых партий идет за счет сторонников несистемной оппозиции. Так уже порядка 12% из них готовы голосовать за малые партии,

а из числа неопределившихся респондентов цифра еще выше – порядка 15%», – отметил Ухов. По словам социолога, динамика изменений мнений интернет-аудитории указывает на «готовность общества диверсифицировать корзину политических предпочтений».

Данными еще одного социологического исследования поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Результаты опросов фокус-групп, по его словам, подтверждают, что «люди, которые не собирались вообще голосовать, колебались, принимают решения в сторону новых партий». Он отметил, что главное отличие «малых партий» для избирателя – их отсутствие в Госдуме. Как и Ухов, Потуремский уверен, что малые партии аккумулируют часть электората нынешней несистемной оппозиции, назвав это «обнадеживающим» фактором.

Трудностей для молодых партий Потуремский видит три: низкая известность, невысокий организационный ресурс и неудовлетворенный пока смысловой запрос к ним: «В чем, собственно, основания для ваших претензий на власть?».

Он отметил, что стартаперы привнесли эффект «технологической новизны, инаковости» и оставили «узнаваемый след» в тех регионах, где они участвовали в кампаниях в сентябре. Однако, чтобы они не потерялись за этот год, дебютантам нужно ответить на некоторые запросы избирателей, сказал докладчик. «Есть мощный неудовлетворенный запрос на патернализм. И есть ощущение, что старая партийная система этот запрос не выполняет. Также есть мощный запрос на развитие, изменение. И в этом смысле новые партии окололиберального предпринимательского толка могут стать привлекательны», – предсказал социолог.

Старые «несистемщики» утратили флер новизны

Потуремский предположил, что в Госдуму вполне может пройти «Российская партия пенсионеров за справедливость» несмотря на ее «явную нишевость». «Новые люди», по его мнению, также стали обязательным «элементом политического ландшафта», есть шансы также у обновленной «Родины».

С Потуремским согласилась политтехнолог Анна Федорова. Главное, по ее мнению, что сделали молодые партии в этом году – создали «эффект новизны». Она отметила, что несистемная оппозиция в виде «штабов Навального», продвигавшая на выборах в сентябре свое «умное голосование» в Томске, потерпела фиаско во многом из-за того, что «вдруг обнаружила, что утеряла былой флер новизны, который подхватили другие». В провинции, отметила она, к политическим новобранцам особенно заметно перетекали голоса «несистемщиков», а вовсе не старых парламентских партий, и тем более не «Единой России».

Однако на выборах следующего года успех дебютантам отнюдь не гарантирован, считает политолог. «Ближе к выборам в Госдуму избиратели спросят, чем именно они за год доказали свою состоятельность, будучи избранными в региональные органы власти», – подчеркнула Федорова.

Старики побоятся ругать молодых публично

Профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев констатировал, что что все парламентские партии сейчас находятся в «понижательном тренде». Правда, «Единая Россия», потерявшая ранее 20% на негативном эффекте пенсионной реформы, уже переломила тренд и отыграла назад 10% на антиковидных мероприятиях, считает он. Но в остальном партийная картина, по Матвейчеву, представляет собой «крест», в котором линию снижающихся рейтингов старых партий пересекает растущая линия новеньких.

«Если кто-то теряет, кто-то обязательно будет подбирать», – уверен Матвейчев. «Малые партии будут терзать, как молодые волки, раненного буйвола, который отбился от стада. Будут откусывать от парламентских партий большие сегменты электората», – сообщил он. «В течение всего следующего года новички смогут публично критиковать старичков, а те ответить им не смогут, потому, что ответная критика станет только дополнительной рекламой для малых партий», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что малые партии уже сумели реализовывать собственный потенциал, что было продемонстрировано на выборах в сентябре. «Сегодня малые партии вовлекают тот электорат, который вообще не ходил на выборы. Они повысят явку и приведут неких новых избирателей через год», – прогнозирует Матвейчев. По его мнению, шансы на преодоление 5% барьера на выборах в Госдуму есть у партии пенсионеров и зеленых, а также у «За правду» и «Новых людей».

Одним из факторов «пробуждения» ранее пассивных слоев электората, по мнению руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, стал коронавирусный кризис. «Чем система крепче, тем меньше тех, кто говорит, что не видит партий, представляющих его интересы. Когда есть кризис, «непредставленные» начинают искать себе представителей», – отметил эксперт. По его словам, «запрос на представленность связан не просто со страхом, а с остротой разочарования в старых подходах, которые не решают кризисных проблем», – считает он.

Избирателями новых партий Кузнецов назвал две группы: «вчерашняя неявка» и вчерашние сторонники старых партий. Он уверен, что последний тренд с приближением думских выборов усилится «по мере того, как старые партии будут демонстрировать бессилие в формулировке новых подходов».

Конкуренция разгорится и между новичками

Потенциальными победителями в гонке среди новичков Кузнецов назвал «тематические партии: те же самые пенсионеры, зеленые, которые выражают наиболее четкие группы интересов». Но шансы, по его расчетам, есть и у абстрактных обновленцев с «красивым названием», а также у «идеологических» партий, поскольку их поддержат люди, которые в ситуации кризиса хотят более радикальных и простых решений

Это, согласно Кузнецову, «сторонники малых левых партий, старые добрые радикальные патриоты и новые радикальные патриоты из партии «За правду».

Хорошие перспективы предсказал новичкам и управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. Старые партии оказались в ситуации затянувшегося транзита власти, что провоцирует возникновение внутрипартийных блоков, конфликтов, мешает устойчивости партий. С другой стороны, малые партии стали «инвестиционно привлекательными» – они сумели получить мандаты в заксобраниях, показав, что «в них можно вкладывать деньги для политических проектов». Результаты прошедших выборов на провинциальном уровне Алиев сравнил для малых партий с «успешным роуд-шоу перед размещением акций на бирже».

Среди главных подводных камней, на которые могут наткнуться сами малые партии, эксперты упомянули их конкуренцию между собой, особенно на патриотическом и левом фланге, где прямыми соперниками окажутся «Родина» и «За правду». Проблемами станут также организационная слабость в общероссийском масштабе и нехватка ярких «федеральных лидеров», за исключением писателя Захара Прилепина.

Подводя итоги круглого стола, его модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова предположила: несмотря на невысокие пока рейтинги молодых партий, «люди будут к ним присматриваться». «У избирателей была привычка считать такие партии «спойлерами» для удлинения бюллетеня, но сейчас многие поняли, что это не так», – подчеркнула она.

Соколова отметила, что стартапы добавляют прочности политической системе нашей страны. «Мы не знаем, как будет происходить транзит власти в старых «лидерских» партиях. Но можно предположить: если при этом транзите они будут раскачивать всю систему, то на их место могут встать новые партии, считающиеся сейчас «малыми». Незаменимых у нас нет», – подчеркнула она.

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