Мы не общались с Коломойским уже больше полугода. Вообще ни разу – замглавы ОПУ Тимошенко

26.11.2020, 23:20, Новости дня

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что не общается с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

“Я вообще не какой-то его близкий друг, товарищ или бизнес-партнер. Да, [СМИ] писали, что я [человек Коломойского]. Я же не скрывал – во многих интервью говорил, что мы с ним общались. Но мы наверное уже не общались больше чем полгода. Вообще ни разу. [Почему?] Так сложилось. А на какие темы нам общаться?” – сказал он.

Журналистка уточнила: “Был какой-то конфликтный или острый момент, после которого он перестал звонить или писать смс?”

“Ну ни я ему не звоню, ни он мне. Нам нечего обсуждать. Какой-то конфликт, чтобы мы после него перестали общаться – не могу сказать, просто так жизнь складывается. Мы не созваниваемся с ним и не пересекаемся”, – ответил Тимошенко.

“Я вообще не люблю скучать по звонкам в два часа ночи или в три, даже если это Игорь Валерьевич звонит”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Тимошенко 31 год, он родился в Днепре. Учился в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара (специальность “правоведение”).

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на “9 канале”, был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе “07 Продакшн” и “Мамас Фильм Продакшн”.

Он основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В 2014 году на телеканале “1+1” вышел фильм производства Goodmedia “Битва за Днепр”. Коломойский, который тогда был главой Днепропетровской областной госадминистрации, принял участие в съемках. По данным “Бабеля”, в команду Офиса президента Тимошенко привел сейчас уже экс-глава ОПУ Андрей Богдан, который ранее был личным адвокатом Коломойского.