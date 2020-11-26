Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х

26.11.2020, 23:20, Новости дня

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова 25 ноября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена в образе, который ей самой напомнил стиль фитнес-тренера 80-х годов.

Для фотосессии спортсменка выбрала цветной яркий купальник, сиреневые лосины, а на ноги надела розовые гетры. Образ певица дополнила красной резинкой-ободком для волос.

“Как вам такой образ для занятия спортом? Какая первая ассоциация с этим фото возникла?” – подписала она фото.

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Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В 2017 году Ризатдинова стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

Осенью 2020 года Ризатдинова открыла свою Академию художественной гимнастики.