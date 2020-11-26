“Ситуация непростая”. Марченко заявил, что в бюджете Украины до конца года не хватает $3 млрд

26.11.2020, 23:20, Новости дня

Из-за того, что Украина не получила запланированные транши от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает $3 млрд. Об этом 26 ноября “ВВС News Украина” заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, у правительства есть “планы А, Б и В”, как завершить год, чтобы по максимуму профинансировать все расходы, предусмотренные в бюджете.

Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

“Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится, лапшу, не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация абсолютно непростая”, – заявил он

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о “внешних заимствованиях, которые пока не поступили на счета”.

Когда в июне этого года Украина получила более $2 млрд первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидали, что к концу этого года Украина сможет получить еще две части займа, отметил глава ведомства.

Министр финансов также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ, в частности, главных параметров бюджета на следующий год. В то же время, по его словам, есть несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины, – они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.

Марченко не исключил возможности получения очередного транша от МВФ до конца года, но отметил, что “более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства будут уже в следующем году”.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

“Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ “выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики”.