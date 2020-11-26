Мнение: Выставка Фаберже открылась в Эрмитаже

26.11.2020, 23:08, Разное

Пока московские музеи в анабиозе, в Питере, слава богу, выставочная деятельность кипит. Только что в Эрмитаже открылась выставка "Фаберже – ювелир Императорского двора" (до 14.03.2021).

Сама я на вернисаже не была, но в этот унылый вечер мне захотелось порадовать себя и вас хотя бы чужими фотографиями красивого.

Текст из музейного пресс-релиза:

На выставке можно увидеть миниатюрную копию Императорских регалий, исполненную фирмой Фаберже для Всемирной выставки в Париже в 1900 году, для ее изготовления Фаберже испрашивал разрешение в Кабинете его императорского величества. В 1901 году Николай II приобрел миниатюрную копию императорских регалий, получивших Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

Миниатюрная копия императорских регалий Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта. Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



В Гербовом зале Зимнего дворца представлены экспонаты из коллекций Государственного Эрмитажа, Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея заповедника «Павловск», Русского национального музея (Москва), Музея христианской культуры (Санкт-Петербург).

Каминные часы «XXV годовщина свадьбы Александра III и Марии Федоровны» Санкт-Петербург, 1891 г. Фирма К. Фаберже. Мастер. М. Перхин. Проект Л. Бенуа. По модели А. Обера Серебро, оникс, бриллианты Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



В составе экспозиции подарочные и личные вещи монарших особ работы знаменитой фирмы, предметы быта и интерьера, которые некогда располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков.

Здесь можно увидеть: диадемы императрицы Александры Федоровны, тиару Марии Федоровны, браслеты императриц, брошь, числящуюся среди подарков императрицы Марии Федоровны, взятых ею в 1908 году в путешествие в Англию, перстень, подаренный Николаю II его детьми в 1913 году, ‒ на 300-летие Дома Романовых, блюдо преподнесенное петербургским дворянством Николаю II по случаю его коронации, каминные часы ‒ «XXV годовщина свадьбы Александра III и Марии Федоровны», ‒ подаренные 28 октября (9 ноября) 1891 года членами императорской семьи Александру III и Марии Федоровне по случаю 25-летия их свадьбы, и другие предметы.

Подарочное блюдо в стиле Ренессанс Санкт-Петербург, до 1899 г. Фирма К. Фаберже, мастерская М. Перхина Горный хрусталь, серебро, алмазы, эмаль, золото Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Знакомство с ювелирными коллекциями в Галерее драгоценностей побудили Фаберже обратиться к созданию objets de luxe и objets dе fantasiе – дорогих вещей для богатых людей. Так появляются фигурки животных и людей, портсигары, часы и рамки для фотографий из золота и серебра, украшенные эмалью и драгоценными камнями.

Чернильница в виде петуха Санкт-Петербург, 1899 – 1908 г. Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта Серебро, нефрит, рубины синтетические. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



На выставке экспонируются «Часы-яйцо Ротшильда», получившие свое название в связи с тем, что были заказаны для барона Ротшильда в 1902 году, рамки с фотографиями императрицы Александры Федоровны с дочерью Татьяной, императоров Александра III и Николая II, императрицы Александры Федоровны и цесаревича Алексея и другие, а также искусно исполненные из камня драгоценные фигурки: фигурка солдата, фигура-портрет камер-казака императрицы Марии Федоровны А.А. Кудинова.

Притягивают наше внимание исполненные в камне фигурки резных зверей: фигурка кенгуру, принадлежавшая вдовствующей императрице Марии Федоровне, агатовая фигурка мыши – подарок великого князя Михаила Александровича балерине Матильде Кшесинской.

Сосуд в виде бобра. Санкт-Петербург, конец XIX в. Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта Серебро; чеканка, гравировка, золочение Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



К выставке издательством Государственного Эрмитажа выпущен научный иллюстрированный каталог «Фаберже – ювелир Императорского двора» (2020).

Экспозиция посвящается памяти автора этой выставки Марины Николаевны Лопато, скончавшейся в 2020 году.

ВИДЕО открытия. Видны экспонаты, о них рассказывают.

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Страница выставки на сайте Эрмитажа

Фотоотчет об открытии в фбуке