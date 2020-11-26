Мужчина в Калининграде убил бывшую жену и покончил с собой

26.11.2020, 22:52, Новости дня

В Калининграде следователи начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины. По версии следствия, мужчина убил бывшую жену, а затем покончил с собой, сообщила старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.

«По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого предположительно произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия», – передает ее слова РИА «Новости».

На месте обнаружения тел работают следователи и следователи-криминалисты СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жителя станицы Павловской заподозрили в убийстве жены и пасынка, а также нанесении ран невестке, мужчина задержан.