 

ЦСКА сыграл вничью с «Фейенордом» в футбольной Лиге Европы

26.11.2020, 22:52, Новости дня

Матч четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы между российским ЦСКА и нидерландским «Фейенордом» в Москве завершился вничью.

Встреча на стадионе «ВЭБ-Арена» завершилась со счетом 0:0. На 48-й минуте игры с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий гостей Николай Йоргенсен, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе петербургский «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио». Кроме того, во вторник «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов после проигрыша в домашнем матче испанской «Севилье».

Напомним, 6 ноября ЦСКА проиграл «Фейенорду» в Роттердаме со счетом 1:3.



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