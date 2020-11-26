Главред “Фактов” Швец: В гостинице стоял графин с водой. В кармане я нашел несколько леденцов и одну печеньку. И этого мне хватило на три или четыре дня

26.11.2020, 22:26, Новости дня

Основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, как во время командировки в Казахстан несколько дней питался парой леденцов и одним печеньем.

“Радуйтесь каждому дню и каждому куску хлеба. И находите прелесть во всем, что вы переживаете сейчас. Потому что у меня в жизни было столько моментов, когда кусок хлеба казался самым вкусным в жизни блюдом… Когда на полигоне в харьковской учебке ночью в этих экскаваторах, пропахшие какой-то солярой, мы мерзли на 30-градусном морозе, и Вася сослуживец, опять же… Какая разница? Я был из Киева, а он был из какого-то глухого села. Это не имело значения. Он был настоящий и, наверное, я был какой-то такой же. И он доставал кусок хлеба из-за пазухи черного, делил поровну на всех… Ребята дорогие, что может быть вкуснее этого? Когда на севере Казахстана я поехал в командировку и застрял в гостинице… А я там работал в районной газете, в сельскохозяйственном отделе. Это было село Железинка Железинского района Павлодарской области. Газета называлась – я не помню как. Тогда все газеты назывались одинаково: там, “Путь Ильича”, – сказал Швец.

По его словам, эту поездку в Казахстан он запомнил на всю жизнь.

“И я застрял в гостинице. Там одна комната была. И я помню, что дня три или четыре она была засыпана снегом доверху. И в этой гостинице на столе стоял графин с водой. Тогда во всех сельских гостиницах стоял графин с водой. И нельзя было ни выйти, ни позвонить – ничего. И я в кармане нашел несколько леденцов и одну печеньку. И этих леденцов и печеньки мне хватило на три или четыре дня. И ничего страшного. Просто очень важно было запомнить этот момент на всю жизнь, чтобы потом, каждый раз получая удовольствие, там, от еды или от тепла, или от другого какого-то комфорта, я вспоминал это – и все остальное было лучше. И когда было лучше, я говорил: “Слава богу. Значит, все замечательно”, – подчеркнул Швец.

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Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете “Вечерний Киев”. В 1992–1994 годах был главредом газеты “Киевские ведомости”, затем еще три года – главным редактором “Всеукраинских ведомостей”.

В 1997 году основал ежедневную газету “Факты и комментарии” (“Факты”), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году “Факты” начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание, и Швец выкупил газету.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube