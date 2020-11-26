 

В Польше сквер назвали в честь генерала армии УНР

26.11.2020, 22:26, Новости дня

Городской совет Гданська (Польша) принял решение о присвоении одному из скверов города имени генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко. Об этом 26 ноября сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter.

“Скверы названы в честь генерала УНР Безручко в Варшаве и Кошалине, кольцевая развязка во Вроцлаве, а теперь еще и решение местной власти в Гданське”, – заявил он. 

Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні – рішення також і міської влади Гданська @gdansk про одноіменний сквер в цьому місті. Дякую Меру Гданська, Голові та депутатам Міської Ради за підтримку цієї ініціативи! pic.twitter.com/rFEsBO2F0J

— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) November 26, 2020

Пресс-служба Гданського городского совета сообщила, что присвоить скверу имя генерала предложил консул Украины в Гданське Лев Захарчишин. 

За постановление проголосовало 27 депутатов, воздержалось – семь.

В 2018 году в польском Вроцлаве открыли перекресток, которому присвоили имя Безручко.

Безручко с 1920 года был командиром 6-й стрелковой дивизии сечевых стрельцов, которая принимала участие в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора дивизия Марка Безручко вместе с польской армией начала наступление на Киев во время советско-польской войны. 7 мая 1920 года дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.

В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб армии УНР в Варшаве. Похоронен на православном кладбище в Варшаве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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