Мэр: Ситуация в Усолье-Сибирском кардинально изменилась

26.11.2020, 21:58, Новости дня

Ситуация в Усолье-Сибирском кардинально изменилась, но для дальнейшего развития городу нужны крупные инвестиции в социальную инфраструктуру, сообщил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Опасные ситуации, выбросы вредных веществ на профплощадке бывшего градообразующего предприятия происходили на протяжении многих лет на наших глазах. (…) Сегодня ситуация кардинально изменилась, каждый день мы видим, как меняется территория «Усольехимпрома», как она становится более безопасной для жителей города. Важно, что усольчане понимают, что власть их слышит», – передает его слова РИА «Новости».

По информации мэра, прекращение деятельности градообразующего предприятия оказало существенное негативное влияние на социально-экономическое положение города. Десятилетиями в Усолье-Сибирском практически ничего не строилось.

«Без крупных государственных и частных инвестиций кардинально переломить ситуацию будет нереально. Городу нужны новые детские сады, школы, модернизация коммунальной инфраструктуры. Усолье-Сибирское и его жители пережили времена упадка и сегодня надеются на самом деле обрести новый импульс в развитии города благодаря крупному инвестору, возможно, даже не из химической отрасли», – сказал Торопкин.

При этом мэр отметил, что уровень социального оптимизма у жителей Усолья-Сибирского достаточно высок, и он будет расти по мере того, как в городе станут заметны социально-экономические изменения, связанные с повышением качества дорог, городских коммуникаций, строительством социальных объектов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом сообщила, что работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском идут с опережением графика, угрозы жизни и здоровью людей нет. По словам вице-премьера, средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что объем работ по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском в 2021-2024 годах оценивается в 48,5 млрд рублей.

Путин прибыл в Саров в четверг, где в режиме видеоконференции заслушал доклад о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.