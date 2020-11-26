Семьи в Югре смогут получить 600 тыс. рублей на погашение ипотеки

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26.11.2020, 21:58, Новости дня

Правительство Ханты-Мансийского округа – Югры введет с января 2021 года механизм выплат в размере 600 тыс. рублей на погашение ипотеки семьям, в которых второй ребенок родился с 2018 по 2022 год включительно, сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

«Считаю правильным и справедливым поддержать семьи с детьми новой выплатой на погашение ипотечных кредитов. Правительство региона введет с 1 января 2021 года механизм по предоставлению таких выплат в размере 600 тыс. рублей семьям, в которых второй ребенок родился в автономном округе период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года», – сказала она в ходе отчета о работе регионального правительства за 2020 год, передает ТАСС.

Комарова добавила, что власти округа расширят круг участников мероприятия по получению социальных выплат взамен земельных участков из числа граждан, имеющих трех и более детей, за счет изменения даты ограничения со 2 апреля 2016 года на 31 декабря 2016 года, установив фиксированный размер выплаты вне зависимости от состава семьи участника мероприятия и срока проживания в автономном округе не меньше среднего уровня выплат.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 5,5 млрд рублей для помощи с погашением ипотеки многодетным семьям.



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