Иркутский губернатор анонсировал ремонт водопроводных сетей в Усолье-Сибирском

26.11.2020, 21:58, Новости дня

Износ сетей водоснабжения в Усолье-Сибирском составляет 75%-90%, в целях недопущения коммунальных аварий определены приоритетные объекты ремонта, работы на первом водоводе начнутся в 2021 году, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей составляет от 75% до 90%. В числе первоочередных задач – ремонт водовода, это произойдет весной 2021 года. После актуализации городской схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизировать всю систему водоснабжения и канализации всего города», – приводит слова Кобзева ТАСС.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин прибыл в Саров, где в режиме видеоконференции заслушал доклад о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

На совещании с президентом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском идут с опережением графика, угрозы жизни и здоровью людей нет. По словам вице-премьера, средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что объем работ по реабилитации площадки в Усолье-Сибирском в 2021-2024 годах оценивается в 48,5 млрд рублей.

Со своей стороны мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин на совещании с президентом заявил, что ситуация в городе кардинально изменилась, территория «Усольехимпрома» становится более безопасной для жителей города.

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском является обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.