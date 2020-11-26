 

Мнение: Почему увеличились продажи хлеба?

26.11.2020, 21:56, Разное

Интересная информация. В России впервые за пять лет увеличилось потребление хлеба. Эксперты объяснили увеличение продаж хлеба «снижением уровня доходов населения».

В цифрах это выглядит так: продажи хлеба в России по итогам года могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн, до 7,95 млн тонн год. В денежном выражении – рост продаж хлеба на 2,9% год к году, до 552,7 млрд рублей.

В переводе на более простой язык все эти цифры означает, что огромному количеству россиян просто не хватает денег на мясо, фрукты, овощи. И они стали больше есть хлеб. И речь, видимо, о миллионах, если о не десятках миллионах россиян.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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