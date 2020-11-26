 

Мнение: Оружейная схема для сирийских боевиков

26.11.2020, 21:50, Разное

Бывший турецкий военный в интервью украинскому изданию рассказал, как при посредничестве турецкой военной разведки закупал с 2012-го года большие партии оружия в Восточной Европе, которые передавались боевикам в Сирии. закупки осуществлялись на подставную фирму за счет Катара.
За каждую поставку он получал по 10 тыс. долларов. Кураторы из турецких спецслужб наваривали на каждой поставке до 2-3 млн. долларов. Всего было осуществлено 49 поставок, покуда схема не дала сбой и посредник не был вынужден бежать на Украину.

Бывший турецкий военный раскрыл подробности незаконных поставок турецкого оружия в Сирию

Нури Гекхан Бозкыр, бывший майор, служивший в элитном отряде, прикрепленном к Командованию спецназа (ÖKK) в турецких вооруженных силах, до того, как его  с позором уволили в 2007 году, во вторник объяснил в интервью украинскому новостному сайту Strana подробности незаконноых поставок турецкого оружия в Сирию, в которых он был непосредственным участником. Сообщается, что Бозкир начал бизнес после увольнения из армии. В основном он занимался поставками так называемого сопутствующего военного имущества – оборудования, продуктов питания и гуманитарных товаров – в страны, в которых происходили вооруженные конфликты.
Сирийские туркменские племена были основными получателями товаров от роты бывшего военного офицера в 2012 году, когда гражданские конфликты в Сирии переросли в открытую войну. Примерно в то же время Бозкир, как сообщается, получил предложение от Халила Хармида, полевого командира туркменской милиции, предоставить им оружие вместо гуманитарных грузов.

Хармид, как сообщается, дал Бозкыру гарантию, что турецкие власти с пониманием отнесутся к такой торговле, и представил его турецкому разведывательному агентству (MİT), которое будет контролировать процесс поставки стрелкового оружия, боеприпасов, противотанковых ракет, взрывчатых веществ и деталей оружия для Сирия.
Бозкыр сказал "Стране", что агенты MIT изначально негативно отреагировали на его кандидатуру в качестве поставщика оружия сирийским туркменам из-за его увольнения из армии, но слова Хармида в его защиту перевешивают сомнения агентов.
«Так что я был тем, кто потратил несколько лет на транспортировку оружия в Сирию для туркменских сил, которые воевали против президента Сирии Башара аль-Асада», – сказал он.

Что касается финансирования поставок оружия, Бозкыр сказал, что семь контейнеров с долларами прибыли из Катара в турецкий город на границе с Сирией, а затем были перевезены на военную базу в рамках процесса, контролируемого MIT.
«Я получил столько денег, сколько было необходимо для покупки еще одной партии оружия – от 2 до 4 миллионов долларов – и я основал фирму под фиктивного человека. MIT выдал мне документ, показывающий, что я являюсь официальным конечным покупателем оружия, как если бы я покупал его для турецкой армии. После покупки и получения оружия я перевез его на свой склад, а затем отправил через границу сирийским туркменам».

Сообщается, что в период с 2012 по 2015 год Бозкир закупал оружие по всей Восточной Европе и Центральной Азии в рамках контрактов, которые были официально оформлены как поставки оружия в Турцию, и 49 раз поставлял оружие сирийским туркменам.
В Турции автомобили с оружием, которые были вывезены со склада компании Бозкира на турецко-сирийскую границу, были замаскированы продуктами питания и овощами в качестве дополнительной меры предосторожности для людей, которые не были проинформированы о процессе – турецкой полиции и пограничников.
«При закупке и транспортировке оружия стоимость каждой партии увеличивалась в среднем на 2–3 миллиона долларов. Разницу между реальной стоимостью товаров и конечной стоимостью взяли люди из MIT, которые заплатили мне довольно скромно – я получил 10 000 долларов за каждую партию товаров», – пояснил Бозкыр.

Последняя поставка в карьере оружейного бизнесмена произошла, когда груз был задержан на дороге турецкой полицией в автомобиле, принадлежавшем компании Бозкыра. Сообщается, что представители MIT встретились с Бозкиром, как только они узнали об изъятии партии оружия, и сказали ему немедленно покинуть Турцию.
Он говорит, что турецкие власти обвинили его в убийстве турецкого ученого Неджипа Хаблемитоглу, который был убит в 2002 году перед своим домом в Анкаре, после того как он отклонил деловое предложение влиятельного бизнесмена, близкого к семье президента Турции Реджепа Эрдогана.
Бозкир был задержан в Киеве по запросу Турции 10 июля 2019 года, но украинские суды не нашли оснований для его экстрадиции. Бывший солдат имеет вид на жительство на Украине и ведет легальный бизнес. Он подал прошение о политическом убежище, но украинские власти еще не приняли решение по этому запросу.

https://turkishminute.com/2020/11/26/turkey-illegal-arms/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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