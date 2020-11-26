“Это серьезная проблема”: Ученые доказали сильную зависимость человека от смартфона

26.11.2020, 21:44, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого установили фактор приверженности людей к гаджетам. Выяснилось, что зависимость человека от смартфона сравнима с пристрастием курильщика.

В эксперименте ученых, представляющих Лондонскую школу экономики и политических наук, приняли участие 37 человек среднего возраста, местом жительства которых являются Германия, Франция и Великобритания. В процессе исследования участники были оснащены видеокамерами, снимающими течение их повседневной жизни. В итоге эксперты зарегистрировали более тысячи взаимодействий людей с гаджетами. Наиболее часто исследуемые обращались к смартфонам для того, чтобы проверить WhatsApp и экран блокировки на наличие уведомлений, немного реже – использовали Facebook и Instagram. Примечательно, что более редкими объектами посещения была электронная почта, также сравнительно нечасто участники пользовались девайсом, чтобы позвонить. При этом исследователи отметили, что обращение к гаджету не было реакцией на наличие уведомлений от соцсетей и мессенджеров.

Анализируя итоги исследования, специалисты предположили, что такое поведение пользователей, ни что иное, как автоматическое побуждение воспользоваться гаджетом. “По-видимому, это происходит почти автоматически, также, как курильщик прикуривает новую сигарету. Это серьезная проблема, особенно для детей. Мы не осознаем полностью, как сильно эти устройства меняют наш образ жизни”, – заключил один из авторов исследования, профессор Саади Лахлу. По мнению ученого, человеку стоит прибегать к особым уловкам для избегания соблазна постоянно обращаться к смартфону. Об этом пишет BBC.