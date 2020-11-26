«Мирный диалог — это единственная альтернатива насилию»

26.11.2020, 21:36, Разное

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси.

Фото EPA

Дорогие братья и сестры, христиане многострадальной белорусской земли!

Мы, нижеподписавшиеся, духовенство и миряне Русской Православной Церкви, других поместных Церквей, верующие Римско-Католической Церкви, а также христиане других конфессий, живущие в РФ и других странах, обращаемся к вам со словами солидарности, поддержки и утешения.

Давать правовую оценку происходящих в обществе событий — дело юристов, а не церковного сообщества. Тем не менее согласно Основам социальной концепции Русской Православной Церкви, оно не может быть изолировано «от участия в решении общественно значимых задач», и не может быть лишено «права давать оценку действиям властей» (III.3.), в первую очередь — нравственную оценку.

Каждый из нас знает по опыту, что «мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Каждый из нас, независимо от страны пребывания, сталкивается с несправедливостью, обманом и лицемерием. Однако события, происходящие в вашей стране последние несколько месяцев, не оставляют нам возможности наблюдать за ними молча и равнодушно. Будучи разделенными политическими границами, мы, православные люди, есть члены одного Тела Христова, а потому, по слову апостола, «страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12:26).

16 августа Синод Белорусской Православной Церкви выступил с обращением, где было, в частности, сказано: «Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному cуду и осуждению». Этого не произошло. Никто из проявивших «зверство и жестокость» не был осужден; напротив, градус насилия только повышается. Задокументированные случаи травм, полученных в отделениях милиции и следственных изоляторах, исчисляются сотнями. Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле. Вот свидетельство священника Александра Кухты, который был в лагере волонтеров и встречал ребят, задержанных в первые дни протестов: «Я был там и своими глазами видел избитых людей, которых били при задержании, пытали в автозаке, пытали в тюрьме. Пытали кулаками, дубинками и электрошокером. Не кормили по три дня подряд, держали на улице или в камерах 5х6 метров по 40 человек (они спали стоя) и периодически избивали. Просто так. Без повода. Потому что могут… Еще был парень, которому дубинками на спине выбили крест. Зачем? Почему?» С начала августа погибли несколько человек, включая 31-летнего Романа Бондаренко, который после задержания был избит до смерти.

Накануне праздника Рождества Христова с особой остротой и болью мы вспоминаем историю об иудейском царе, который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть. Оживают скорбные слова ветхозаветных пророков:

«Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть — как бы в котел. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо Свое от них на то время, как они злодействуют». (Мих. 3:1-4)

Служители Церкви Христовой, возвышающие голос против лжи и насилия, подвергаются в Беларуси давлению и угрозам.

«Государство с безразличием на это смотреть не будет», «надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку» — эти директивы власти выполняются. Архиепископу Римско-Католической церкви Тадеушу Кондрусевичу, который обратился к власти с призывом начать диалог и прекратить насилие, запрещен въезд в страну. За одиночный выход с плакатом с изображением портрета Ньютона и его формулой «на всякое действие возникает противодействие», а также за участие в мирной демонстрации клирик Гомельской епархии священник Владимир Дробышевский получил в сумме 25 суток ареста. Иерею Александру Богдану, клирику Гродненской епархии, было вынесено предупреждение за возложение цветов 13 сентября в память о погибшем директоре музея Константине Шишмакове, который отказался подписать итоговый протокол голосования, а после был найден мертвым. После уничтожения импровизированного мемориала на месте захвата Романа Бондаренко в Минске 15 ноября, а также в других местах председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин написал на своей странице в Facebook: «Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе, вдоль дорог… ? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» Одно лишь это вопрошание стоило священнику официального предупреждения от прокуратуры, где, в частности, было сказано, что он сознательно повышает уровень напряженности в обществе, разжигает ненависть к органам власти, побуждает к агрессии, и, кроме того, его высказывание содержит признаки клеветы. Такое же предупреждение получил Католический епископ Юрий Кособуцкий за критическое высказывание по тому же поводу.

Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию. Ваше служение, милосердное и праведное, проявляется в заботе и печаловании о каждом избитом, оболганном, униженном, невинном и страдающем человеке. Каждый, кто не пошел на сговор с совестью ради выгоды и безопасности, является для нас примером честности и мужества.

К сожалению, сейчас многие уверены, что Церковь всегда на стороне тех, у кого сила, что Церковь всегда приспосабливается к ним, обслуживая их интересы. Ваше служение показывает, что это не так. Проповедь архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, благодаря записи на YouTube, согрела сердца десятков тысяч людей. Духовенством и мирянами, мужчинами и женщинами — всеми вами движет любовь, а это самая великая сила на земле.

Думая о вас, нельзя не вспомнить слова, обращенные Святейшим Патриархом Тихоном к Совету народных комиссаров год спустя после Октябрьской революции: «Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься «столп злобы» вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости наших обличений.

Не Наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась «Божиим слугой» на благо подчиненных и была страшная «не для добрых дел, а для злых» (Рим. 13:34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем мы Наше слово увещения: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лк. 11:51), и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26:52)».

Любое проявление вашего свободного духа будет вызывать злобу и негодование, но другого пути для христиан нет. Пусть вас укрепляют примеры святителей Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоуста, Филиппа Московского и многих других, кто не побоялся обличать зло и неправду власть имущих. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет» (Лк. 11:33).

Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами.

Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию. На пути к празднику Рождества Христова мы знаем, что вместе со всеми вами, живущими в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, в малых городах и селах, совсем скоро мы встретим Богомладенца Христа и услышим в зимней ночи слова:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Текст письма опубликован на сайте.