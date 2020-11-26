Измельчали наши бабы – Личное мнение

26.11.2020, 21:18, Разное

Диана «на донышке» Шурыгина решила увеличить грудь. Вот такая у нас сегодня, к сожалению, новость.



Фото: Соцсети

Почему к сожалению?

Наверное, потому, что вместе с грудью (ну, или вместо груди), увы, нельзя вставить мозги.

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Блогерки-хайпожорки, женщины из высшего общества, вошедшие туда через дверь саун, а также поющие ртом письки из нашего позорного шоу-бизнеса убили образ русской женщины.

На просмотре публичного дома 2 выросло целое поколение жалких давалок, в головах которых плещется сперма гопников и желание «сделать сиськи».

И больше, простите, ничего.

До революции 1917 года никто в мире и не подумал бы считать русских женщин доступными. В советское время тоже такого не было.

И только с развалом Союза, со всеми этими интердевочками, готовыми сосать за валюту, со всеми этими гламурными шалавами, прорвавшимися в «Дягу» нализывать яйца ворам и бандитам, со всеми этими эскортограмщицами и теперь уже, простигоспАди, тик-токершами произошло падение русской женщины.

Русская женщина в глазах всего мира больше не ассоциируется с красотой и внутренней силой, как это было когда-то.

На место Майи Плисецкой пришла Диана Шурыгина. Теперь мы в их глазах — всё больше Дианы, чем Майи.

Но это ещё не самое страшное.

Самое страшное, что у рядовой русской девки чувство собственного достоинство отвалилось, как рудимент, и она даже не замечает его отсутствия.

Как можно потерять то, чего ты не имела с рождения?

Причиной развала России, если он случится, будет не обвал рубля и не коварные планы ЦРУ, а падение русской женщины.

Без сильной духом русской женщины нет сильной России, а бабы сегодня измельчали до состояния жалких шлюшек.

Согласны? Почему?